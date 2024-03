Sfida dalle grandi emozioni. Azzurri alla prova Pineto. Morosini e Belloni out. Finotto arma per la ripresa

Altro bel banco di prova per la Carrarese questa sera (ore 20:45) a Pineto contro una squadra specialista in pareggi che già allo stadio dei Marmi riuscì a sgraffignarsi un punticino. Se la squadra di Antonio Calabro la scorsa settimana è stata l’ultima a scendere in campo, con tutto il carico aggiuntivo di pressione psicologica dovuto alla conoscenza dei risultati altrui, stavolta sarà la prima a giocare e vincendo potrebbe creare la stessa apprensione nelle dirette rivali. Per il match odierno il tecnico di Gallipoli ha convocato 20 giocatori.

Rientra tra i disponibili Grassini, che partirà presumibilmente dalla panchina come alternativa a Zanon, mentre rimangono ai box Morosini, Belloni e Giannetti ai quali si è aggiunto Maccherini. Per quanto riguarda la formazione in difesa potrebbe rifiatare Illanes a vantaggio di Coppolaro che rientra dalla squalifica mentre a centrocampo si rinnova il ballottaggio tra Capezzi e Della Latta. L’altro dubbio rimane sul vertice dell’albero di Natale dove le assenze contestuali di diversi giocatori offensivi obbligano Calabro a gestire le forze. Come col Sestri Levante il tecnico leccese potrebbe decidere di lasciar fuori inizialmente Finotto per tenersi un cambio d’attacco polivalente in grado di sostituire sia una sotto punta che il centravanti Capello.

Qualche problemino sull’altro fronte lo ha anche il Pineto con l’allenatore Roberto Beni, subentrato ad Amaolo ai primi di febbraio all’indomani della sconfitta nel derby col Pescara, che oltre alle assenze per infortunio dei due difensori Evangelisti e Marafini dovrà anche fare i conti con le squalifiche del portiere Tonti e del centrocampista Sannipoli. In mediana mancherà Amadio, non convocato, ma in questo reparto rientrerà Ingrosso dalla squalifica.

Gianluca Bondielli