Serve un bomber di peso Fari puntati su De Marchi per rinforzare l’attacco

Con una sola punta attualmente in rosa, il bomber Alessandro Capello, la Carrarese ha tra le priorità anche quella di completare il parco attaccanti considerando oltretutto la perdita dell’infortunato Simone Castigliani: stop di almeno sei mesi. Un nome accostato alla società azzurra è quello di Michael De Marchi, attaccante possente (190 cm) che milita nel Padova da cui si svincolerà l’1 luglio. Il veronese classe 1994 quest’anno ha collezionato 27 presenze col club biancoscudato mettendo a segno una sola rete. Il Padova lo aveva acquistato dal Pescara ma l’interesse per il giocatore era scattato dopo averlo visto all’opera da gennaio 2022 in prestito al Sudtirol: 3 gol in 16 incontri vincendo il campionato. De Marchi, che in carriera ha avuto due esperienze in serie B (la prima fugace in gioventù a Carpi e una seconda più intensa a Cittadella), è giocatore “vaccinato“ per la Lega Pro. Non è mai stato un bomber da doppia cifra a livello realizzativo, visto che solo una volta ha segnato 10 reti nella stagione 20182019 a Imola, ma è una punta che per caratteristiche fisiche può dare una mano alla squadra e togliere “attenzioni“ dei difensori da Capello. Potrebbe essere un punto di riferimento avanzato di sostanza un po’ come Bernardotto in questo finale di stagione. Sul giocatore sembra abbiano messo gli occhi anche Lumezzane e Legnago. Vedremo se per la Carrarese è un obiettivo concreto o uno specchietto per le allodole.

Gianluca Bondielli