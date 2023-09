Serricciolo scatenato stoppa il Mulazzo Gol decisivo di Angelotti

MULAZZO

2

SERRICCIOLO

3

MULAZZO: Pecorelli, Malatesta (71’ Luccini), Santini (71’ Castellotti E.), Bernieri, Bertano, Rossi, Ausili (79’ Castellotti A.), Cham (92’ Tamagna), Petazzoni, DeNegri (57’ Rossetti), Occhipinti. A disposizione: Leri, Dell’Amico, Del Rio, Bergamaschi. All. Strata

SERRICCIOLO: Santini, Pennucci (32’ Zavatto), Casciari (81’ Antinori), Tazzini, Giannantoni (70’ Galeotti), Lorenzoni, Vegnuti, Piscopo, Di Negro, Angelotti, Lisi. A disposizione: Simonelli, Cantoni, Gilli, Dell’Amico. All. Borghetti

Arbitro: Bragazzi di Carrara

Marcatori:63’ aut. Malatesta (M), 65’ Piscopo (S), 76’ Bertano (M), 82’ Occhipinti (M), 86’ rig. Angelotti (S)

Note:al 91’ espulso Vegnuti (S)

GROPPOLI DI MULAZZO - Il derby tra il Mulazzo e il Serricciolo regala emozioni e diverte il numeroso pubblico presente sugli spalti. I gialloblù ci credono fino all’ultimo e in extremis festeggiano con i propri sostenitori una vittoria importantissima. La sfida, la prima del triangolare di Coppa Toscana di Prima Categoria, vede affrontarsi due formazioni agguerrite e decise a non concedere sconti sin dal primo turno.

Nonostante il caldo asfissiante e un attacco piuttosto spuntato i ragazzi di Borghetti organizzano buone trame di gioco, cercando di mettere in difficoltà gli avversari. Dopo dieci minuti un gran tiro di Angelotti da 30 metri si stampa sulla traversa. Il primo tempo finisce 0-0, lasciando quindi il match aperto a qualsiasi risultato. Nella ripresa, invece, succede di tutto. Al 63’ viene rotto il ghiaccio con la sfortunata autorete di Malatesta che consente agli ospiti di portarsi in vantaggio.

Un bel cross di Angelotti mette in difficoltà il numero due locale che di testa mette alle spalle dell’incolpevole Pecorelli. Due minuti dopo i galletti raddoppiano. Tutto inizia con una grande azione sulla sinistra che consente a Lisi di crossare in area, trovando libero Piscopo che di piatto piazza la palla all’angolino sinistro. Sul doppio vantaggio il Serricciolo si rilassa e i locali prendono coraggio. Al 76’ Bertano approfitta di un rimpallo e con una conclusione secca accorcia le distanze. All’82’ Occhipinti su punizione firma il 2-2, dando l’illusione del pareggio. All’86’ capitan Lisi viene atterrato fallosamente in area. Dal dischetto Angelotti non fallisce e chiude definitivamente l’incontro sul 2-3. Al 91’ si registra l’espulsione per fallo di reazione di Vegnuti.

Ilaria Gallione