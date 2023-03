Serricciolo in emergenza uomini Sfida delicata contro il San Giuliano

Match interno per il Serricciolo che nella 26ª giornata del campionato di Prima Categoria ospiterà all’Arcinaso il San Giuliano. I gialloblù, questo pomeriggio alle ore 15.30, andranno alla caccia di una vittoria, dopo i tre pareggi consecutivi, per risalire un classifica ancora piuttosto pericolante. Dello stesso avviso anche i pisani, che pur avendo tre punti in più rispetto ai lunigianesi, non possono ancora sentirsi del tutto sicuri.

"Oggi incontreremo una squadra che a inizio campionato veniva candidata come delle papabili alla vittoria finale – spiega il dirigente gialloblù Andrea Gilli – ma che ha ottenuto risultati alterni e che si ritrova come noi invischiata nella zona playout. All’andata finì con una sonora e meritata sconfitta, per cui ci sarà da sudare parecchio per ottenere un risultato positivo. Purtroppo abbiamo una rosa decimata da infortuni gravi come quelli di Tonelli e Tavoni che hanno finito anticipatamente la stagione. Oltre a loro saranno assenti anche Conedera e Dell’Amico che prima di recuperare al meglio dovranno ancora aspettare qualche settimana. In più sarà squalificato Scarpa. Rientrerà, invece, Tazzini. Sarà disponibile l’ultimo arrivato Davide Pinelli che, dopo parecchie stagioni, è tornato per dare una mano al raggiungimento della salvezza. Di sicuro ci sarà spazio per il giovane Di Negro e per altri ragazzi della Juniores".

In questo turno riposerà il Romagnano che dovrà attendere mercoledì pomeriggio per conoscere l’esito della gara casalinga del Viareggio contro la Folgor Marlia.

Ilaria Gallione