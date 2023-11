Serricciolo decimato: "Un punto prezioso"

Il punto conquistato dal Serricciolo in casa contro il Corsanico potrebbe lasciare un po’ di amarezza se ci si soffermasse esclusivamente sulla classifica. In campo, invece, si sono viste due squadre capaci di lottare fino all’ultimo e che, nonostante lo 0-0, hanno sicuramente divertito il pubblico presente sugli spalti dell’ "Arcinaso", giocando a viso aperto con continui capovolgimenti di fronte. A dimostrazione del fatto che il pareggio alla fine sia stato il punteggio più giusto ci sono i tre ottimi interventi su Cerri e Cipolloni compiuti da Santini che hanno salvato letteralmente il risultato e le altrettante buone parate fatte dal portiere ospite che hanno negato la gioia del gol ai lunigianesi. Nel mezzo si sono registrate anche due traverse colpite una da Piscopo, dopo pochi minuti dal fischio iniziale, e l’altra da Cantoni nel finale.

"I ragazzi hanno fatto una bella partita – dichiara mister Borghetti – e non era facile considerate le importanti assenze che ci hanno costretto a presentarci al match piuttosto rimaneggiati. La squadra ha saputo tirare fuori una buona prestazione, disputando un ottimo primo tempo con almeno tre occasioni importanti da rete e concedendo pochissimo agli avversarsi. La seconda parte della sfida è stata, invece, combattuta a centrocampo soprattutto nei primi dieci minuti, poi i nostri avversari hanno preso un po’ in mano il pallino del gioco. I miei ragazzi hanno comunque saputo soffrire – conclude - per poi concedersi un finale di gara in cui hanno creato altre 4 azioni da gol, recriminando anche un calcio di rigore che il direttore di gara ha preferito non concedere". Domenica prossima in trasferta contro il Capezzano servirà ancora più determinazione per avere la meglio su una formazione meglio posizionata in classifica, ma reduce dalla pesante sconfitta contro la capolista Marginone.

Ilaria Gallione