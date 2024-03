"Serricciolo: Borghetti analizza il cammino e punta alla salvezza"

Con il campionato fermo per le festività pasquali il Serricciolo sta ricaricando le energie per affrontare con il piglio giusto le ultime 5 gare della stagione. Mister Cristian Borghetti fa il punto della situazione.

Come giudica il cammino della squadra?

"In modo positivo. Abbiamo 33 punti e gli ultimi 2 anni il Serricciolo ha chiuso i campionati con 27 e 28 punti. Dispiace aver lasciato per strada punti, specialmente contro Pistoia, Tempio e Giovani".

Cosa succederà in queste ultime 5 giornate?

"Dobbiamo cercare di arrivare a 36 punti il prima possibile e, qualora ci fosse margine, cercare di fare qualche punto in più per essere maggiormente soddisfatti".

Siete ad un passo dalla salvezza. Quanto sarà fondamentale la gara con il Corsanico alla ripresa del campionato?

"È una partita importante anche se siamo molto sereni, oggi, ma non dobbiamo mollare e sicuramente cercare di non perdere". Recupererete gli infortunati?

"Dovrebbe essere dei nostri Pennucci, l’unico infortunio muscolare di quest’anno".

Cosa ha funzionato meglio?

"Abbiamo cercato di giocare di più la palla e penso che ci siamo riusciti, perché se non hai idee di gioco è difficile battere Marlia, Porcari, Marginone. Inoltre a oggi siamo andati a rete con ben 13 giocatori diversi".

Di cosa non è soddisfatto?

"Aver preso troppi gol. È un dato oggettivo, ma capisco che non è stato facile per i ragazzi perché ogni domenica ho dovuto schierare una difesa diversa. La squadra titolare in campo è apparsa, infatti, solo in due occasioni (Giannantoni escluso). Poi a volte ci siamo pianti un po’ troppo addosso e potevamo sicuramente a livello mentale fare qualcosa in più".