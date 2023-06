Seghi vede il futuro "Qui per vincere"

Le prime parole di Seghi: "Ho scelto la Pontremolese perché mi ha convinto il progetto illustratomi l’anno scorso dal presidente Aprili, poi ripropostomi dal direttore in queste settimane. Sì, un progetto ambizioso sì vuole vincere. E io condivido questo sogno. A me piace molto far giocare gli altri ma al tempo stesso sfidare sempre il più forte che è la cosa più difficile. Ma anche la più bella che conosca. Il calcio su qualsiasi pianeta è fatto di emozioni, momenti che non si possono descrivere, ma che vorrei provarle vincendo qui".