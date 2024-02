Seconda Il Montignoso solitario in vetta

FILATTIERESE

2

FIVIZZANESE

1

FILATTIERESE: Gavellotti, Ginesi, Giromini (63’ Pedroni), Gerali, Bertipagani, Iorfida, Pinzuti, Samb (62’ Carnaccioli), Micheli, D’Imporzano, Tavaroni. All. Magnani

FIVIZZANESE: Cibei, Domenichelli, Mezzani, Bocchia, Salku A., Bianchi G. (69’ Alvisi), Lopez (67’ Costa), Berti, Salku B., Mencatelli, Clementi (62’ Gerali). All. Duchi

Arbitro: Maccanti di Pisa

Marcatori: 20’ Lopez (Fiv), 64’ D’Imporzano (Fil), 76’ Gerali (Fil)

FILATTIERA – Davanti al pubblico delle grandi occasioni la Filattierese e la Fivizzanese, entrambe a caccia di punti preziosi per avvicinarsi alla vetta, hanno dato vita ad un derby avvincente. Ad aggiudicarsi l’intera posta in palio è stata la squadra di Magnani che al termine dei novanta minuti ha saputo concretizzare meglio le proprie opportunità. A partire forte sono gli ospiti che al 20’ sbloccano il match. Lopez riceve un cross dalla destra e solo davanti alla porta con una conclusione di prima intenzione non lascia scampo al portiere avversario. Al 64’ D’Imporzano pareggia con una punizione dal limite dell’area che colpisce la parte bassa della traversa prima di insaccarsi alle spalle di Cibei. La sfida si decide al 76’ quando con una bella ripartenza i padroni di casa mettono la parola fine sull’incontro. Gerali trasforma una palla velenosa in area nel gol della vittoria con un tocco che inganna l’estremo difensore ospite e che regala un successo d’oro ai propri compagni.

Ilaria Gallione