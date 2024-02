Seconda Entra nel vivo la corsa ai playoff. Attuoni-Don Bosco Fossone sfida da tripla

È una giornata particolare, la 18ª di Terza Categoria. Il sabato è caratterizzato da partite in cui il risultato potrebbe rivelarsi importante per il futuro di squadre che si trovano in area playoff. La regina Salavetitia Seravezza (43 punti) sale in lunigiana per affrontare dalle 15, al “Nene Romiti“, il Pontremoli (25 punti), padroni di casa da lunedì scorso usciti dall’area nobile con tutti e due i piedi. Sulla carta, ma solo su quella, si annuncia un impegno non difficile per la squadra verdeazzurra, ovviamente da affrontarsi al meglio della condizione psicofisica, atteggiamento, in casi come questi, indispensabile per passare alla cassa e ritirare i tre punti in palio. La squadra di Capiferri scende in campo con il dichiarato proposito di riscattare la sconfitta registrata nel notturno di lunedì in casa del Don Bosco Fossone (26 punti). La terza di ritorno, dalle 17,30 al “Paolo Deste“, manda in scena il big match Attuoni (29)-Don Bosco, ovvero la terza forza del torneo e la quinta forza che insegue a tre punti.

Match difficile ma non impossibile per la truppa di Andrea Tinfena: "Ci aspetta una partita importante – afferma il tecnico biancoazzurro –, uno scontro diretto da affrontarsi con determinazione e concentrazione. Dovremo essere bravi nel restare calmi, ragionando con la testa per tutti i 95’ se vogliamo mertetre le mani sull’intera posta in palio. Non possiamo scollarci dal Romagnano che oggi osserva il turno di riposo. Massimo rispetto per i giallorossi, squadra che poggia su elementi di categoria superiore".

Viaggia la rigenerata Gragnolese (24), biancoverdi di scena questo pomeriggio a Massa contro i padroni di casa del Marina. Una partita tenuta in chiara considerazione dal direttore tecnico Jacopo Pennucci che evidenzia: "La rosa dovrebbe essere al completo e quindi, anche se abbiamo tutti i mezzi per portare a casa un risultato positivo, dobbiamo avere il massimo rispetto per il Marina. Ritengo che non dobbiamo guardare chi ci troviamo davanti. Se vogliamo rientrare nell’area playoff, da qui in avanti, dobbiamo vincere tutte le partite".

Il sabato giocato si completa con le partite Monti-Sporting Marina; Icf Fosdinovo-ValliZeri e Montagna Seravezzina-Spartak Apuane. Lunedì, sotto la luce artificiale, ai Ronchi giocano Tirrenia-Podenzana.

Ebal