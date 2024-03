Seconda categoria. Tante sorprese sui campi: vittoria di carattere del Monzone, tracollo Villafranchese

La matricola davvero terribile Montignoso con un gol dai Angeli nei minuti di recupero sul campo del Ponte alle Origini ha fatto quindici: tante sono, le vittorie dei rossoblù, che dopo 22 partite giocate vedono sventolare sul tetto più alto del campionato di Seconda categoria la loro bandiera. Detto della nuova reginetta, c’è da dire che nelle mutevoli vicende del campionato l’ex capofila Carrarese Giovani dopo le tre sconfitte consecutive ritrova il sorriso della vittoria sconfiggendo lo Sporting Camaiore e si issa solitario sul secondo predellino della graduatoria con 47 punti uno in più della Fivizzanese stoppata per la sesta volta dall’inizio del torneo. La domenica numero 22 del derbissimo Filattierese-Fivizzanese – ha evidenziato che la lindezza degli schemi della medicea si stanno arrugginendo, una sorta di abbassamento di pressione, foschia mentale. Ad ogni modo la stralunigianpalla tra castellani e medicei che ha richiamato sulla ’Selva’ oltre 300 supporter faceva pensare ad una partita facile da superare per Mencatelli e compagni. È andata diversamente: la banda del duo Della Zoppa-Magnani dopo un lungo inseguimento andato avanti per oltre un’ora di gioco, alla fine del match è riuscita a ribaltare il risultato ’imbottando’ tre punti che la collocano in piena area nobile. Castellani che hanno dimostrato di essere vivi, di promettere un gran finale. "Oggi più di ieri – dice il ds Pagani – per la promozione ci sono ancora tanti punti interrogativi. La Fivizzanese si è dimostrata squadra arcigna, difficile da prendere per le corna e averla battuto, oltre a caricarci sul piano mentale, conferma che i ragazzi portano dentro quelle potenzialità psicologiche e tecniche per lottare fino alla fine per arrivare ai play off". L’Atletico Carrara dopo la sconfitta di domenica in casa del Ricortola sfrutta appieno il turno interno rifilando un poker ai cugini del San Vitale. Vince largo il Monzone sul Ricortola, tracollo della Villafranchese a Navacchio.

Ebal.