Seconda Categoria. Il Montignoso ci crede. Tenta la fuga in vetta

Questo pomeriggio il Montignoso (52 punti) vuole ribadire il suo ruolo di leader sfruttando al massimo l’impegno sul "Benelli" a Camaiore contro il Lido (17) e magari allungare sulle inseguitrici. Ragionamento che non fa una grinza da parte della reginetta, infatti, oggi dalle ore 15 a confronto sulla "Fossa dei Leoni" c’è Atletico Carrara (18 punti) – Fivizzanese (49), ovvero la terzultima forza del torneo contro la seconda. Una sorta di testa coda da far venire i brividi. Detto questo, la ventiquattresima giornata del campionato di Seconda si annuncia ricca di asperità, una sorta di "tappone" dolomitico con i classici sette Gpm da scalare sia per i marmiferi di Stefano De Angeli, sia per quella di Davide Duchi che dice: "Sarà una gara importantissima per noi ma non decisiva o determinante. La squadra è in salute – ribatte il tecnico – sono convinto che i ragazzi caleranno in campo tutto il nostro potenziale".

L’Atletico Carrara riparte da casa per sfruttare a tutto tondo il fattore campo, lo chiedono i vertici societari, lo vogliono i giocatori e soprattutto la classifica. "So benissimo che la Fivizzanese vorrà i tre punti per continuare l’inseguimento al primato. Ma anche a noi servono punti per tirarci fuori da una situazione di classifica che non risponde alle reali potenzialità della squadra. Fate voi". Il turno manda in visione lo scontro Carrarese Giovani (47 punti) e Villafranchese (41), è partita che merita di più…

La domenica non vivrà soltanto sui duelli di Camaiore, Carrara e Fossone, alla "Selva" la Filattierese contro l’Ospedalieri cerca l’immediato riscatto per confermarsi in area play off, il Monzone contro il Ponte alle Origini ha l’occasione per rimettersi in piedi e riprendere a camminare. Giorno della verità per il san Vitale che con lo Sporting Camaiore si gioca tutto. Trasferta ricca di insidie per il Ricortola impegnata in casa del Navacchio.