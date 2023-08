Direttamente dal quartier generale del campo "Bottero" dove la squadra giallonera ha ripreso ad allenarsi per preparare la nuova stagione 2023-24 arriva l’annuncio: Mattia Marchionna (nella foto), classe 91, svincolatosi dalla Gragnolese, laterale alto delle due corsie con il vizietto del gol (61), appartiene alla Villafranchese. La telefonata è scattata alle 17,33, ad informarci della conclusione dell’operazione è stato Diego Giacopinelli. Il presidente della società che vive all’ombra di san Francesco pur se dall’altra parte del telefonino faceva trasparire la sua soddisfazione per aver assunto alle dipendenze di mister Conti uno dei prospetti più importanti che il calcio lunigianese ha espresso negli ultimi 15 anni facendo le fortune di Pontremolese, Borgotaro, Sarzanese, Lunigiana, Villafranchese, Serricciolo, Aullese, Monzone e Gragnolese, vincendo tre campionati, due ai play off e campione regionale juniores nel 2009 ad Arezzo nel torneo delle Province. "E’ giocatore duttile – afferma Giacopinelli –, esperto, pieno di una vigoria atletica difficile da vedersi nei campi della Seconda categoria. Rapidità, feroce nel breve e una notevole personalità. Averlo portato alla Villafranchese in un ambiente tranquillo, può tornare molto utile alla causa per questo campionato sempre più avvincente". Marchionna è felice: "Non potevo dire di no al presidente. Ritorno in un ambiente che conosco molto bene per l’aria che si respira all’interno della Villafranchese.Arrivare in una società che si affaccia al campionato con appiccicato addosso il ruolo di matricola mi stimola parecchio".

Ebal