Se il derby con il Siena è un match del cuore

Per la Carrarese è un derby ma per Niccolò Giannetti è molto di più, è una sfida in famiglia. Siena non è soltanto la città che gli ha dato i natali ma anche la società che l’ha cresciuto calcisticamente e dove poi ha militato diversi anni in serie B.

Niccolò, innanzitutto, come stai?

"Abbastanza bene ma in questo periodo soffro un po’ di pubalgia. Ho saltato degli allenamenti e mi sto gestendo per cercare di superare la fase acuta e di uscire da questo problema con cui convivo ormai dalla ripresa dell’attività di fine dicembre".

Passiamo a domenica. Non è la prima volta che affronti il Siena da avversario. Che effetto fa?

"E’ sempre una bella emozione. All’andata sono entrato nella ripresa mentre nella gara di ritorno dello scorso campionato ho anche segnato. Da avversario non l’ho incontrato molte volte, solo tre. Nel mezzo ci sono stati, purtroppo, anche due fallimenti del Siena. Quando torno a casa scherzosamente i miei amici mi dicono sempre: mi raccomando con calma quando incontri il Siena. E’ una partita a cui tengo particolarmente ma al di là di quello l’importante è fare bene noi perché vogliamo proseguire su questa striscia di risultati positivi che ormai dura da tanto".

Voi siete in forma ma lo è anche il Siena. Che idea ti sei fatto di loro?

"Siamo consci di affrontare una squadra forte e in particolare molto brava in difesa nonostante a gennaio abbia venduto un giocatore importante come Silvestri. Hanno trovato una bella quadra dietro e fa parte del loro dna subire pochi gol".

In cosa è cambiata la Carrarese quest’anno?

"Siamo prima di tutto una squadra più esperta. Sono arrivati giocatori di categoria e anche il mister ha portato esperienza. Le nostre caratteristiche sono quelle di essere una squadra quadrata e solida con una buona organizzazione".

Cosa cambia per te giocare con Capello o Bernardotto?

"Hanno caratteristiche diverse ma tutti là davanti le abbiamo ed è per questo che ci completiamo bene. Il mister non mi chiede cose particolari quando gioco con l’uno o con l’altro. Chiaramente con Bernardotto sono un po’ più libero io di muovermi e girargli intorno essendo lui una punta centrale mentre Alessandro è un giocatore a cui piace più ricevere la palla tra i piedi e giocarla e di conseguenza cerco di essere più io il riferimento centrale ma mi trovo bene con entrambi".

Gianluca Bondielli