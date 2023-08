Scommessa Bellotti "LuPo società seria" a Pontremoli: obiettivo Eccellenza

È un giovanotto di 22 anni, Lorenzo Bellotti, ma ha già una grande esperienza mentale sul campo che potrebbe far invidia ai più grandi. Viene da Arpiola, è cresciuto nelle giovanili dello Spezia, ha l’aria del bravo ragazzo con un timido sorriso che è l’opposto della delicatezza con la quale tratta l’attrezzo, della grinta che mette in campo. Ebbene, l’ex numero otto dell’Arzachena da 72 ore è il nuovo architetto con tanto di matita della LuPo presieduta dall’entusiasta Pier Giorgio Aprili: dal giocatore la società si aspetta molte giocate di categoria superiore.

Perché Lorenzo ha scelto la LuPo?

"Mi è sembrata la proposta migliore – afferma il neoacquisto dell’Azzurra – quella che mi è stata fatta dalla Pontremolese. Una proposta di quelle toste che ha come obiettivo l’Eccellenza dove era dura dire di no".

Che effetto fa ripartire dalla Promozione, quando c’erano squadroni di serie D pronte a svenarsi per averlo alle loro dipendenze?

"Mi dispiace sotto il punto di vista calcistico, ma io sono anche legato alla mia terra, la società mi ha assicurato di poggiare su un progetto ambizioso e a quel punto non me la sono sentita di scegliere altre soluzioni calcistiche. Su quel palco ci arriveremo assieme".

Bellotti saprà ripetere la prossima stagione il campionato concluso brillantemente con la squadra della Costa Smeralda?

"Ho scelto Pontremoli e la LuPo per riprendere a vincere. La città, la sua gente, la società non c’entra niente con la Promozione. La Pontremolese ha un blasone, una storia straordinaria, adesso tutti insieme dobbiamo mettercela tutta per vincere questo campionato e salire in Eccellenza, lo vogliono in parecchi, lo meritano tutti. Dobbiamo vincere per riempire lo stadio Lunezia. Sono convinto e contento della scelta che ho fatto, il tre settembre sarò pronto".

Enrico Baldini