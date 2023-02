Schiavi super Pacchetto difensivo da applausi

BREZA 6 Il vento gelido il più grande nemico. Può limitarsi all’ordinaria amministrazione.

PELAGATTI 6,5 Prova solida e attenta, con i compagni di reparto disinnesca l’attacco più prolifico del campionato. D’AMBROSIO 6,5 Ottimo rientro. Essenzialità al potere. Chiude bene su Pellegrini in uno contro uno ad inizio match. Si gioca con mestiere il giallo su Rossi in una fase delicata della partita. IMPERIALE 6 Un paio di palloni persi malamente ad inizio contesa. Poi si riprende ed alza il livello.

GRASSINI 6,5 Gran bella figura di fronte allo specialista Guiebre. Spinge bene in particolare nella prima frazione, quando potrebbe anche siglare il vantaggio.

DELLA LATTA 6,5 Testa alta, gestisce con saggezza le situazioni di campo, pur senza strafare.

SCHIAVI 7 Il migliore. Geometrie e ’garra’ quando giganteggia a centrocampo nella doppia fase. Storie tese con Kabashi.

BOZHANAJ 7 Velocità e gamba, anche quando è costretto a ripiegare. Il più vivace. Ci prova da fuori. Cala un po’ alla distanza (33’ st Cerretelli S.V. Forza fresca in mediana).

CICCONI 6,5 Grande applicazione in fascia mancina. Nel finale sbroglia un pericoloso pallone vagante in area. CAPELLO 5,5 Laezza lo contiene bene, riducendone la pericolosità. Anche lontano dalla porta non incide sul match (33’ st Energe S.V.).

GIANNETTI 6 Un paio di spunti chiusi con traiettorie alte e tanta generosità nei numerosi contrasti con i difensori granata (22’ st Bernardotto S.V.).

m.g.