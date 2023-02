BREZA 6. Mai veramente impegnato, è comunque sempre attento. PELAGATTI 6. Se la vede col rapido Ianesi e lo contiene.

MARINO 6,5. Gol a parte, è sua l’unica vera occasione per segnare creata nei 90’.

IMPERIALE 6. Fa buona guardia a sinistra. CICCONI 6,5. Gara di sostanza anche in fase propositiva

PALMIERI 6. Primo tempo senza infamia e senza lode, in linea con i compagni.

BOZHANAJ 6. Il suo ingresso ad inizio di ripresa se non altro movimenta un po’ la manovra a centrocampo.

SCHIAVI 7. E’ praticamente dappertutto. L’occasione di Marino e il gol di Capello nascono da due sue palle inattive.

DELLA LATTA 6,5. Fa valere la sua esperienza in mezzo al campo. CERRETELLI sv Gioca solo il finale.

COCCIA 6,5. E’ l’unico under nell’undici iniziale, ma… non si vede. GRASSINI 6. Contribuisce al successo della squadra.

CAPELLO 6,5. Piuttosto in ombra, ha il merito di trovare la zampata da tre punti che fa salire il suo score personale a 7 reti.

CASTIGLIANI sv. Pochi minuti finali per il debutto assoluto.

BERNARDOTTO 5,5. La difesa del Pontedera lo fa girare al largo. Non conclude mai.

GIANNETTI 6. Si dà da fare in attacco.

All. DAL CANTO 6,5. Presenta una squadra molto accorta. E’ vero che ha vinto per un episodio, ma non ha mai veramente rischiato di perdere.

Stefano Lemmi