Scherma, nella 1ª prova interregionale avvio di stagione scoppiettante per il gruppo under 14 del maestro marco fialdini Malaspina, l’Allieva Meggy Matrizi detta legge nella prova di spada femminile

Ottimo esordio stagionale per il gruppo Under 14 della Schermistica Malaspina Massa che nello scorso fine settimana ha preso parte alla 1ª prova interregionale a Chiavari. Si è trattato di un evento molto partecipato che ha richiamato quasi 500 atleti provenienti da tre diverse regioni: Toscana, Liguria e Piemonte. Nella Schermistica Malaspina Massa si è esaltata Meggy Matrizi che ha vinto la prova di spada femminile della categoria Allieve per il secondo anno consecutivo. La forte spadaccina apuana è stata esemplare sin dalla fase a gironi. E’ giunta in finale dove ha sconfitto col punteggio di 15 a 11 la duellante Sara Avellino, tesserata per la società Pompilio di Genova.

Oltre all’exploit di Meggy, capace di confermarsi sul gradino più alto del podio a distanza di un anno, c’è da sottolineare la buona performance del giovanissimo Pietro Bertelloni, classe 2012, che si è classificato settimo nella prova di spada maschile della categoria Giovanissimi. L’undicenne massese non è riuscito ad esprimersi allo stesso livello nella gara di fioretto. Un bravo va anche a tutti gli altri piccoli atleti in gara: Francesco Amato (2011), Diana Cavicchia (2012), Nicola Battistini (2013), Giacomo Giovanetti (2013) e Francesco Rezzani (2013).

I dirigenti della società e lo staff tecnico, guidato dal maestro Marco Fialdini, hanno espresso tutta la propria soddisfazione per questo avvio della stagione agonistica. Gli allenamenti continuano a pieno ritmo nella Sala d’Armi Comunale in via XXVII Aprile con l’obiettivo di nuovi ottimi risultati.