San Vitale-Villafranchese Scontro ad alta tensione

di Enrico Baldini

Ultimo atto di una storia iniziata l’8 ottobre dell’anno scorso, chi sbaglia potrebbe non staccare il biglietto – promozione. Consapevoli di ciò San Vitale Candia e Villafranchese, che sul neutro del “Boni“ a Fossone, dalle 16 daranno vita all’ultima sfida playoff del girone di Terza Categoria. Una partita Unica da dentro o fuori, che potrebbe andare avanti fino i 120’ minuti ma non alla lotteria dei tiri di rigore. Chi vince è da ritenersi promosso in Seconda Categoria. Chi perde dovrà soffrire ancora e aspettare eventuali ripescaggi. A Remola, in casa dei biancoazzurri che “godono“ dei due risultati su tre al termine dei due tempi supplementari tutti sono consapevoli di ciò e sono pronti ad affrontare la sfida. "Conosciamo bene il valore della partita – afferma il presidente del San Vitale Danilo Lorieri –, per un motivo molto semplice. Qui c’è in ballo una stagione e noi, dopo quindici anni, vorremmo ritornare a giocare in Seconda. Loro hanno le loro chances, noi le nostre e sono convinto che i ragazzi sapranno giocarsele con intelligenza e prudenza, poiché loro sono squadra ostica dalla quale sarà bene diffidare. Arrivati a questo punto ritengo che chi ha più benzina può brindare e noi sul piano atletico stiamo bene".

"Una vittoria ci darebbe la certezza del passaggio di categoria – ci ha detto il tecnico Paolo Bertelloni –, un’eventuale risultato negativo ci costringerebbe ad aspettare eventuali ripescaggi e non lavorare nel miglior modo per costruire la squadra del prossimo anno. Quindi tutti concentrati per la vittoria. I nostri tifosi ci seguiranno fino a Fossone per cui non dobbiamo deluderli...".

Ci crede più che mai la Villafranchese. "Stavolta non si può tornare indietro", senti dire ovunque, tra i tifosi che vivono all’ombra di san Francesco e della LunigianPalla, il tutto condito da un clima elettrico. Sulla strada della conquista del passaporto alla Seconda Categoria c’è il san Vitale, una favorita se pensi che nelle ultime sette giornate della regular season ha inanellato sette vittorie consecutive e impattato con il Monti in semifinale. "È vero – afferma il presidente dei gialloneri Diego Giacopinelli – la finale rappresenta un vero e proprio tappone dolomitico. Sarà bella e tesa, incerta ed emozionante. Dentro questo match ci son numeri importanti, ingredienti per un pomeriggio straordinario, anche se bisogna tenere a memoria che i conti si faranno sul neutro di Fossone e non a Remola. Noi dovremo avere tanta pazienza e tanta forza e farsi trovare pronti a colpire al momento opportuno. Questa è una partita dove non sono concessi calcoli, loro essere arrivati prima e noi quinti questa volta non vale. Non sono valori che fanno la differenza. Sarà bene diffidare della rapidità di Kumanaku e di Ricci, prestare attenzione al loro modo attendistico di fare la partita. Noi sappiamo qual è il nostro valore e sappiamo cosa dobbiamo fare. La squadra, tifosi, la città tutta, la nostra storia senza dubbio meritano la Seconda, ho profonda fiducia perché sono convinto che i ragazzi hanno dentro quelle risorse necessarie per farci uscire vincitori".