San Vitale ripescato in Seconda categoria "Siamo felici, ma adesso sarà davvero dura"

Il San Vitale Candia ci credeva nel ripescaggio ma solo l’ufficialità, arrivata tramite il comunicato della Figc, ha fatto esplodere quella gioia che stava trattenendo da un mese. La Seconda Categoria ora è realtà e a raccontare le sensazioni ci pensano alcuni protagonisti del sodalizio massese. "A dir la verità – racconta il direttore sportivo Michele Goracci – ci aspettavamo da un po’ di essere ripescati, ma non potevamo averne la certezza. Ora abbiamo raggiunto quell’obiettivo per noi importante. Siamo felici e allo stesso tempo consapevoli che ci vorrà testa e impegno. Partiremo dalla buona seconda parte di campionato dello scorso anno per migliorare ancora, insieme al mister e al nuovo amico di viaggio Galgani, con noi anche nella stagione da poco conclusa. Pur partendo dalla conferma di gran parte dei ragazzi, abbiamo chiamato anche qualche nuovo innesto che ringraziamo per aver aspettato la conferma del salto di categoria, senza prendere impegni con altri club. Il mister saprà motivare, come ha sempre fatto, il gruppo, aiutandolo a crescere, nella speranza di non essere una meteora in questa categoria. Quello che ci auguriamo è di poter dire la nostra, senza troppe pretese, ma con l’intento di salvarci". Anche mister Paolo Bertelloni fatica a contenere l’entusiasmo: "Siamo tutti soddisfatti - afferma - perché credevamo nel verdetto. Anche se non abbiamo conquistato la promozione sul campo, abbiamo dimostrato, soprattutto nel girone di ritorno, di meritarcela. Tutti abbiamo lavorato in quella direzione, dalla società allo staff tecnico, passando per i giocatori. Per fortuna abbiamo trovato ragazzi disposti ad aspettare e che hanno dimostrato professionalità nel gestire questa situazione di limbo. Abbiamo, già cominciato a lavorare per costruire una squadra competitiva, mantenendo l’ossatura della rosa, ma arricchendola di nuovi acquisti che saranno formalizzati. Siamo coscienti che sarà un campionato duro, ma siamo ce la metteremo tutta per coltivare il nostro sogno. La felicità ora è tanta, ma abbiamo poco tempo per festeggiare visto che già la prossima settimana inizieremo la preparazione. Pur essendo gli ultimi arrivati, siamo pronti ad affrontare la nuova avventura con grandi motivazioni".

Ilaria Gallione