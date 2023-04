San Vitale Candia e Fosdinovo promettono scintille Mister Bertelloni e il ds Goracci suonano la carica

La griglia dei playoff si deciderà solamente al fotofinish, rendendo ancora più avvincente il campionato di Terza Categoria. A giocarsi un posto saranno anche il San Vitale e il Fosdinovo che proprio nell’ultima emozionante giornata si troveranno uno di fronte all’altro. I massesi in caso di vittoria si aggiudicheranno un posto per disputare i successivi spareggi promozione, sempre che il Monti, appaiato in classifica a 41 punti, non dilaghi in casa contro la Montagna Seravezzina. Quello che è certo è che i ragazzi del patron Lorieri dovranno cercare di dare un lieto fine alla splendida cavalcata costellata da sei successi consecutivi.

"I piani della società e del mister – spiega il ds Michele Goracci – erano quelli di costruire una squadra competitiva per lottare sin da subito per un posto tra le prime 5. Purtroppo la partenza non è stata delle migliori e dopo qualche partita abbiamo dovuto fare i conti con diversi infortuni. I risultati sono stati altalenanti ed abbiamo perso per strada qualche punto di troppo. Poi a metà campionato e con il mercato ormai chiuso la rosa si è ristretta ulteriormente. Il tecnico con la sua esperienza e i ragazzi con la loro voglia di arrivare all’obiettivo hanno fatto ancora più gruppo e nella difficoltà si sono messi gli uni a disposizione degli altri, arrivando a giocarsi il tutto per tutto in casa contro il Fosdinovo".

Una settimana non facile per la squadra che inevitabilmente sentirà la pressione di dover vincere a tutti i costi: "Dipenderà tutto da noi – afferma mister Paolo Bertelloni – contro una formazione che con noi ha già messo a segno risultati importanti sia in Coppa che nel girone d’andata. Dovremo mantenere quella concentrazione che ci ha portato dove siamo ora. Nel corso della stagione c’è stato un cambio di mentalità e, nonostante le tre sconfitte con Montignoso, Salavetitia Seravezza e Retignano, nel girone di ritorno abbiamo cambiato decisamente marcia. Sono molto soddisfatto dei miei ragazzi e so che in campo daranno il massimo, al di là di quello che poi sarà il verdetto finale".

Ilaria Gallione