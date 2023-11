San Marco motivata. Panizzi: "Siamo sereni"

C’è la corazzata Viareggio a frapporsi domenica sulla strada della lanciata San Marco Avenza, reduce da tre successi consecutivi in campionato. Una partita ricca di spunti e di motivazioni e che per questo potrebbe portare con sé anche qualche pressione in più che prova subito a smorzare il direttore sportivo Gabriele Panizzi. "Per noi sarà una partita come le altre – si affretta a precisare l’uomo mercato della società rossoblù – nel senso che dobbiamo andare avanti con la nostra solita idea di gioco. Abbiamo fatto la consueta settimana di lavoro, né più né meno. E’ logico che per blasone il Viareggio è un avversario particolare, che fa sempre rumore, ma noi dobbiamo restare concentrati e sereni come tutte le domeniche".

Panizzi, assieme al mister Alessi, ha sempre avuto completa fiducia in questo gruppo anche quando in classifica si è ritrovato con un solo punto dopo 5 partite giocate. "Si, perché conosco il valore di questi giocatori e li vedo allenarsi ogni giorno. Ero sicuro che qualcosa anche a livello di fortuna avrebbe girato dalla nostra parte. Le preoccupazioni sono state minime perché nonostante i risultati negativi la squadra si è mostrata sempre viva e presente. Abbiamo perso partite incredibili come quella col LampoMeridien che conducevano 1 a 0 al 90’ o come quella col Castelnuovo Garfagnana, beffati dall’unico tiro in porta subito".

Questo campionato di Promozione sin qui ha regalato tante sorprese ed appare ancora molto incerto sia davanti che in coda. "E’ proprio così – conviene Panizzi –. In questo torneo tutti possono vincere contro tutti, anche l’ultima con la prima. E’ un campionato imprevedibile che conferma che il livello è cresciuto verso l’alto e che bisogna essere concentrati al massimo contro ogni avversario". Per domani tra le fila della San Marco sono previsti i rientri importanti di Emanuele Smecca e Lorenzo Aliboni, due forti classe 2003.