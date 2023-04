San Marco, il successo galvanizza Apprensione per l’infortunato Ricci

Il successo ottenuto dalla San Marco Avenza nel recupero di mercoledì contro il Certaldo ha aumentato la fiducia nell’ambiente ed accresciuto le speranze di giocare il play out nel campionato d’Eccellenza. "Mercoledì non era facile – ha commentato il tecnico David Alessi – perché si recuperava solo un tempo e giocarsi tutto in 45 minuti ci ha fatto partire contratti e con un po’ troppa tensione. Fortunatamente col passare dei minuti ci siamo sciolti ed abbiamo vinto questo match fondamentale. Dispiace per il serio infortunio occorso a Mancini che ci priverà di un attaccante con caratteristiche uniche in rosa. Gli auguriamo tutti di riprendersi prima possibile". Gianmarco Mancini (nella foto) ha riportato durante la gara una frattura scomposta della clavicola e composta della scapola. Al giocatore è stato messo un tutore per bloccargli la spalla e soltanto fra una settimana saprà se dovrà sottoporsi ad un piccolo intervento. "Mi dispiace tanto – ha esternato Mancini- perché volevo essere presente e contribuire al raggiungimento del nostro obiettivo. Sono convinto, però, che i miei compagni ce la faranno anche senza di me. Io sarò con loro e cercherò appena possibile di venire a trovarli e fare il tifo".