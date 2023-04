San Marco contro il Perignano Una trasferta tutta in... salita

A Perignano contro la seconda in classifica. Trasferta difficile per la San Marco Avenza che si trova di fronte una delle big del girone nella sua rincorsa alla salvezza. I rossoblu per questa sfida dovranno fare a meno di Gianmarco Mancini che col suo gol ha deciso l’ultima gara contro il San Miniato Basso. L’attaccante versiliese è influenzato da inizio settimana. A compensare questa perdita ci sono anche dei rientri importanti come quelli a centrocampo di Alessio Montecalvo, che ha scontato il turno di squalifica, ed in difesa di Niccolò Barabino, che ha superato il problema fisico che lo ha tenuto fermo nelle ultime settimane. Il difensore è comunque a corto di allenamenti ed un suo impiego dal primo minuto appare improbabile. Anche a livello di quote ci sono ragazzi che rientrano come Bertoloni e Guidi ed altri che si fermano come Cacciatori. "Le difficoltà sono sempre tante – inquadra il match il tecnico David Alessi – ma cercheremo di crearne anche a loro. Siamo arrivati ad un punto che non possiamo permetterci di soffermarci sull’avversario che abbiamo di fronte. Dobbiamo provare a fare risultato su qualsiasi campo. Siamo consapevoli che in queste ultime tre partite ci giochiamo tutto".