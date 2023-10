San Marco Avenza Vietati Passi Falsi: Castelnuovo Garfagnana in Trasferta

E’ giornata di turno infrasettimanale nel campionato di Promozione con la San Marco Avenza chiamata alla trasferta al “Terni“ di San Romano in Garfagnana con inizio alle ore 15.30. E’ ancora indisponibile, infatti, lo stadio “Nardini“ e il Castelnuovo Garfagnana ha dovuto ripiegare su un campo alternativo. Non è un buon momento per gli avenzini, ultimi in classifica e con diversi problemi di formazione. In difesa mancherà lo squalificato Gianmaria Cucurnia e anche il terzino Luca Franzoni è in forte dubbio per una botta alla caviglia.

Mister Alessi sarà costretto a varare una difesa giovane con Francesco Giannoccari o Gianluca Ratti, entrambi classe 2004, al centro con capitan Arturo Zuccarelli e Mattia Cacciatori (2003) a sinistra. A centrocampo restano da valutare le condizioni di Lorenzo Aliboni mentre in attacco finalmente diventa disponibile Lorenc Shqypi, sinora mai utilizzato per la lunga squalifica. A proposito di squalifiche questo sarà l’ultimo turno di stop anche per l’allenatore David Alessi che domenica prossima potrà tornare in panchina. Il Castelnuovo è avversario esperto e di categoria che con 8 punti in carniere stazione in una posizione medio alta di classifica.