San Marco Avenza, sfida incandescente contro il Pietrasanta

La San Marco Avenza è di fronte all’ennesimo risultato difficile da spiegare. A Pietrasanta domenica i rossoblù hanno fallito un rigore, si sono portati in vantaggio e hanno mancato il clamoroso raddoppio con l’uomo solo davanti al portiere prima di farsi raggiungere nel finale di gara e addirittura rimontare nel recupero. Un andamento che ricorda molto quello della sfida contro il LampoMeridien che ha visto gli avenzini avanti 1-0 col risultato ribaltato dal novantesimo in poi. Sono episodi che si ripetono e che testimoniano di una squadra che per qualità di gioco è tra le migliori del girone di Promozione ma che è ancora afflitta da alcuni problemi di gioventù e di attenzione che vanno risolti al più presto. Col Pietrasanta, intanto, la San Marco avrà la possibilità immediata di riscatto nel match di Coppa Italia in programma questa sera alle ore 20,30 al centro sportivo Paolo Deste. Si tratta del primo match di un triangolare che include anche il Pieve Fosciana.

Il tecnico David Alessi avrà qualche problema di formazione perché il capitano Arturo Zuccarelli deve scontare tre turni di squalifica nella competizione. Mancherà anche il forte terzino sinistro Luca Franzoni per problemi fisici. Al suo posto è probabile l’utilizzo di Mattia Cacciatori (nella foto), classe 2003 prodotto del vivaio.