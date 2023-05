San Marco Avenza, Oreste Petrucci è il nuovo direttore generale di tutto il vivaio

La San Marco Avenza ha confermato la propria volontà di investire fortemente nel settore giovanile, da sempre fiore all’occhiello della propria attività, assicurandosi i servigi di un decano in questo campo qual è Oreste Petrucci che, forte dei decenni di esperienza maturata in club professionistici e dilettantistici, andrà a ricoprire l’incarico di direttore generale di tutto il vivaio. A fianco di Petrucci, che è già al lavoro da diverse settimane, continueranno ad operare i confermati Alessandro Luciani e Omar Mannini, rispettivamente nelle vesti di responsabile del settore giovanile e di responsabile tecnico e organizzativo della scuola calcio. "Ringrazio di cuore tutta la società per avermi dato questa importante chance – sono state le prime parole di Petrucci – e di certo prometto massima e seria rappresentanza sotto tutti gli aspetti".

La società avenzina è rimasta soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto quest’anno da Luciani e Mannini e con l’aggiunta di un tassello importante come Petrucci è intenzionata a compiere un ulteriore passo in avanti. Lo staff sta già lavorando in sinergia per programmare la prossima stagione. Si sta provvedendo a definire il quadro degli allenatori e dei collaboratori ma anche a ragionare sugli organici delle varie squadre, in particolare quelle che parteciperanno ai campionati regionali e provinciali a 11. La San Marco ha centrato la permanenza nella categoria Elite Regionale con gli Juniores e in quella regionale con i Giovanissimi mentre con gli Allievi, appena retrocessi, si punterà ad un immediato ritorno nei regionali.