San Marco Avenza ha fame di punti In campo con spirito di sacrificio

Ultima chiamata per la San Marco Avenza. Dopo il 6 a 0 subito a Camaiore i rossoblu sono sprofondati di nuovo nel baratro. Ad oggi sarebbero retrocessi direttamente dato che la forbice dalla quintultima è tornata superiore ai 9 punti. Non ci sono più alternative. In queste 6 giornate che restano servirà vincere più partite possibile per arrivare quanto meno a giocarsi la salvezza al play out. Si comincia oggi al Paolo Deste con la sfida ad un Fucecchio che vista la posizione di classifica di relativa tranquillità potrebbe avere meno fame di punti degli avenzini. Altrettanto vitali nel proseguo saranno per la San Marco gli scontri diretti con San Miniato e Tuttocuoio. Il calendario da qui alla fine non è dei migliori considerato che tra le avversarie figurano anche Cenaia e Perignano che si stanno giocando il titolo. Conviene, però, pensare ad una partita alla volta cominciando da quella odierna. Il tecnico David Alessi ha cercato in settimana di ricaricare il gruppo dopo l’ultimo tonfo in campionato. Oggi non dovrebbe avere a disposizione l’esperto difensore Niccolò Barabino fermato da un problema fisico. Servirà una prova di grande intensità e sacrificio, sulla falsariga di quella offerta recentemente contro la Cuoiopelli per portare a casa il risultato.