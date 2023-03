Sagramoni e Tarantola sul podio Parco Apuane in luce al Trofeo Proavis

Secondo e terzo posto assoluto per Marco Sagramoni e Mirko Tarantola, del Parco Alpi Apuane, a Castelnuovo Magra nel Trofeo Proavis. Nella stessa gara, nelle categorie, vittorie di Nicola Vanni (SM), EnricoPiastra (SM50), Luciano Bianchi (SM60) e Fabrizio Santi (SM65), 2° posto per Mirco Pierotti (SM50) e Luca Cupelli (SM65), 3° posto per Francesco Nardini (SM50) e Gino Cappelli (SM65) e buone prove per Mirco Toma, Roberto Ria, Giovanni Balloni, Maurizio Rossi, Simone Carlini, Maurizio Folegnani e Leonardo Pierotti. Alla ’Stramarzolina’ di Perugia vittoria di categoria per Barbara Casaioli (SF50), mentre al meeting su pista ’Batti il 5000’ di Firenze in luce Leonardo Trentanovi. Alla ’21 di Reggio’ (Re), terzo posto assoluto per Vincenzo Agnello (1h05’01’’), con buone prove di Antonino Lollo (4° assoluto in 1h05’17’’) e Alessio Terrasi (1h07’19’’); secondo posto di categoria per Andreea Lucaci (SF) e buone prove per Roberto Tognari, Nicola Cappelli, Ioana Lucaci, Rosa Ana Sequeiros Giraldez e Marica Lucaci. Alla ’Mezza di Rimini’ vittoria di categoria per Cosimo Debolini (SM40), mentre alla ’Corri La Romola’ di Firenze, terzo posto assoluto per Roxana Girleanu; in luce Simone Cimboli, Riccardo Durano e Paolo Lazzini, Ioana Lucaci e Maricica Lucaci.