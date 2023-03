Sagramoni detta legge a Venturina Ottimo esordio per Mirko Tarantola

Primo posto per Marco Sagramoni (nella foto), l’atleta del Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde che nella prima edizione della “Women’s day“, gara di 10 chilometri a Venturina, nel livornese, sale sul gradino più alto del podio imponendosi con il tempo di 35’25“. Costretto a rinunciare per motivi familiari alla prova di Chieti del campionato italiano di cross della scorsa settimana, Sagramoni sta crescendo di gara in gara nella condizione e, allenato da Fernando Cipollini, punta a correre la distanza sotto i 34’.

Per la società del presidente Graziano Poli, ottimi risultati arrivano anche dal grande esordio di Mirko Tarantola nella mezza maratona Roma-Ostia. Nella gara internazionale, giunta alla 48ª edizione, il promettente atleta biancoverde chiude al 48° posto assoluto in 1h 15’. Nella stessa gara ottima prova anche per Nicola Cappelli che, nonostante un problema fisico negli ultimi chilometri, ferma il cronomentro a 1h 20’ (59° posto di categoria, SM40). Nella stessa gara, il forte keniota Paul Tiongik, reduce da un periodo di allenamento in patria, chiude invece al nono posto assoluto in 62’. Questo risultato fa ben sperare per il prossimo importante impegno della finale di cross nazionale di domenica a Gubbio con diretta Rai. Nelle altre gare vittoria assoluta di Vincenzo Agnello al “Trofeo Carnevale“ di Acireale, nel catanese; mentre “Trofeo Karnival“ di Biella, terzo posto assoluto per Rudy Albano. Alla "Siviglia Marathon" buone prove per Flavia Cristianini, Elena Genemisi e Paolo Cogilli.

ma.mu.