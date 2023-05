Runnerini in evidenza nelle competizioni: gli alfieri arrivano tra i primi posti

Il settore master dei Runnerini Doc Asd Afaph di scena in varie competizioni. Nel circuito del Corrilunigiana i nostri portacolori hanno prodotto delle buone prove. Si tratta solo di alcune gare visto che il team ha concorso anche in gara su pista tra Catelnuovo Monti, Pietrasanta e Pistoia. Recentemente in quel di Olivola, nel 12° Trofeo Città verde Guglielmo Meruzzi, passato di categoria è 6° nei G. Nella categoria E SimoneFregosi, indomito atleta sempre in cerca di nuove sfide, si piazza 14°. Nel raggruppemanto F, Emiliano Liberatori giunge 11° , mentre la consorte di quest’ultimo Tiziana Pizzi è prima nella categoria P. Gli alfieri Afaph hanno gareggiato lo scorso fine settimana a Cecina di Fivizzano in occasione dell"11° Corri Cecina" a casa del mitico patron Riccardo Bini. Stavolta, nonostante l a pioggia ed un percorso molto duro Gugliemo Meruzzi ha ottenuto un meritato argento di categoria. Sfiora il podio il veterano del team Romano Bichi (4° cat. G) e si difende egregiamente nel raggruppamento E, Simone Fregosi 14°. Recentemente quest’ultimo ha dato prova delle sue capacità a Larciano Pistoia su 6,800 km migliorando du 3’30 rispetto all’anno scorso nonostante una fastidiosa contrattura. Al suo attivo un buon 200 m Fidal a Pistoia (30"4). A Castelnuovo Ne monti ha ottenuto un 5° nei 400 m e un argento nei 100 m master. Successivamente a San Secondo Parmense, su un tracciato di 11 chilomentri e mezzo contro 400 avversari si è piazzato a metà classifica

(v.b.)