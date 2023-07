Rubini lascia il ValliZeri, "Sempre e solo forza ValliZeri!"

Fulmini a ciel sereno in casa del ValliZeri. Il dirigente factotum della squadra valligiana Davide Rubini ha spiegato le ragioni delle sue dimissioni che lo hanno portato a questa estrema decisione. "Quella appena conclusa è stata una stagione difficile –attacca – dove però siamo riusciti a toglierci diverse soddisfazioni. Una in particolare la vittoria sulla schiacciasassi del campionato Montignoso e concludere la regolar season conquistando il miglior piazzamento in classifica a discapito di qualche squadra partita con l’ambizione di vincere il campionato". E adesso cosa succede?

"Nell’attesa del comunicato ufficiale da parte del presidente Maurizio Viaggi – spiega Rubini –, annuncio le mie dimissioni da dirigente del ValliZeri. A meno di miracoli dell’ultimo secondo si prospetta la non iscrizione del ValliZeri al prossimo campionato di Terza Categoria. In questi cinque anni abbiamo fatto un piccolo miracolo dal momento che a Zeri una squadra di calcio non si vedeva da 20 anni. Purtroppo dopo l’exploit della stagione 201920, dove eravamo in piena zona playoff con una squadra fantastica, alla ripartenza post-Covid abbiamo avuto parecchie difficoltà e gli ultimi 2 anni sono stati abbastanza deludenti".

Qualche rimpianto?

"Personalmente non ho di rimorsi, ho dato il 120% fino a ieri ma purtroppo per me non ci sono più le condizioni per andare avanti. Ringrazio quei giocatori che non hanno abbandonato la nave e fino all’ultimo ci hanno aspettato, i dirigenti che negli anni hanno seguito la squadra nelle trasferte più ostiche a giornate e orari improponibili e infine quelli che hanno fatto sì che ogni sabato il “Tolaro“ fosse pronto per ospitare le nostre partite casalinghe".

Quale domani?

"Per quanto mi riguarda, tornerò dedicarmi alla mia passione principale, ovvero il ciclismo e prima di ritornare in questo mondo ci penserò non una ma tante volte". A sorpresa chiude dicendo: "Sempre e solo forza ValliZeri!".