Romagnano punta al sorpasso Serricciolo attende il San Frediano

Il campionato di Prima Categoria, arrivato al 24° turno, il nono del girone di ritorno, sta appassionando sempre di più con il Romagnano determinato a tentare il sorpasso nei confronti del Viareggio. Per farlo dovrà innanzitutto superare l’esame Lammari che oggi alle ore 15.00 lo attenderà sullo stadio "Laghetti". Un match che appare piuttosto facile per gli amaranto considerato il consistente divario in classifica tra le due formazioni.

Contro l’ultima della classifica, capace di raccogliere finora soltanto 8 punti con una difesa colabrodo (43 gol subiti) e un attacco sterile (9 reti realizzate), l’obiettivo sarà soltanto quello della vittoria. Poi i ragazzi di Incerti, orfani dello squalificato Monaco, dovranno sperare in una battuta d’arresto della capolista che affronterà in casa il buon Fornacette. Compito non facile anche per il Serricciolo che sull’ "Arcinaso" ospiterà il San Frediano. Obiettivo dei ragazzi di mister Bertacchini saranno i tre punti, fondamentali per raggiungere in classifica gli avversari e distanziare ulteriormente la zona pericolosa. "Dopo il pareggio di domenica scorsa a Migliarino ed i risultati dei recuperi - afferma il dirigente dei gialloblù Andrea Gilli - diventa fondamentale portare a casa un risultato positivo. All’andata siamo stati sconfitti 2-0 e loro si sono dimostrati una buonissima squadra che vanta alcuni giocatori importanti per la categoria. Per quello che riguarda noi il mister dovrà valutare le condizioni di alcuni ragazzi che sono usciti per infortunio la settimana scorsa".

Ilaria Gallione