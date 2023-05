Romagnano: la finale playoff si gioca al Picchi di Livorno

Romagnano e Massa Valpiana hanno deciso di comune intesa la sede della finale dei playoff di Prima Categoria in programma domenica prossima. Si giocherà allo stadio Armando Picchi di Livorno con inizio gara alle 16. L’impianto sportivo labronico ha messo tutti d’accordo essendo un campo neutro quasi equidistante da Massa e Grosseto, nello specifico da Massa Marittima, dove ha sede la società maremmana nata nel 2014 dalla fusione di tra Agd Massa Marittima e Gsd Valpiana. Entrambe le formazioni hanno vinto i playoff del proprio girone. Nel girone A il Romagnano del presidente Roberto Pucci (nella foto) ha sconfitto il Folgor Marlia (2-0) mentre nel girone C il Massa Valpiana ha battuto la Casolese (1-0). Questa gara rappresenta l’ultima della post season. Chi la vince rientrerà nella prima graduatoria dei ripescaggi che comprende 3 squadre; chi perde finirà nella seconda che include anch’essa tre squadre. Ai fini della composizione delle graduatorie conteranno i risultati ottenuti dalle società negli ultimi tre anni e verrà computato anche il settore giovanile. La prima classificata sarà sicura di andare in Promozione ma anche le altre due hanno ottime possibilità di salire di categoria. Il Romagnano vincendo, considerando anche i playoff giocati l’anno passato, avrebbe la promozione assicurata.

Gianluca Bondielli