Romagnano insegue la finale regionale playoff Il Serricciolo di Bertacchini incrocia il Fornacette

di Ilaria Gallione

Con il Viareggio che ha strappato il pass per la meritata promozione, al Romagnano servirà una vittoria, oltre al contemporaneo stop della Folgor Marlia, per aggiudicarsi la finale regionale playoff. Tutto verrà deciso nell’ultima e determinante giornata del campionato di Prima Categoria che avrà il suo fischio d’inizio oggi pomeriggio alle ore 16.

Gli amaranto saranno ospiti del Migliarino, penultima forza del girone e già condannato a disputare i playout. "Peccato per il passo falso di domenica scorsa contro il Corsanico – dichiara il direttore sportivo Panizzi – ma ci sta un calo fisico e mentale dopo nove mesi intensi. In settimana abbiamo ricaricato le pile per cercare di affrontare al meglio la partita di oggi. Poi la nostra testa sarà rivolta ai successivi playoff .Per cercare di non vanificare l’ottimo percorso fatto, a nome della società, vogliamo ringraziare i ragazzi per l’impegno profuso quest’anno. Non è stato facile perché abbiamo girovagato sette mesi per campi diversi a 5 e a 7. Ci dispiace non essere arrivati primi, ma nel calcio vince solo una squadra e quindi complimenti al Viareggio".

Il tranquillo Serricciolo ospiterà all’Arcinaso il Fornacette Casarosa. "Nell’ultima partita di campionato – afferma il dirigente dei gialloblù Gilli – affronteremo in casa una delle squadre più forti del girone che ha bisogno di punti per centrare i play-off. Noi cercheremo di dare il massimo per ottenere un risultato pieno e finire in bellezza una stagione che è stato molto stressante e falcidiata da troppi infortuni. All’andata abbiamo perso 2-1, nonostante la buona prestazione, dopo essere stati in vantaggio. Oggi rientreranno Pinelli e Forfori. Per il resto tutti disponibili ad eccezione dei soliti infortunati Piscopo e Dell’Amico".