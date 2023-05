Romagnano, dentro o fuori con il Folgor Marlia

Il Romagnano gioca oggi la prima delle due gare che potrebbero regalargli la Promozione. Sul campo neutro di Pietrasanta alle ore 16 gli amaranto del tecnico Massimiliano Incerti (nella foto) sfidano il Folgor Marlia nella finale playoff del girone A. Chi passa il turno andrà ad affrontare la vincente della finale del girone C tra Casolese e Massa Valpiana. "Abbiamo lavorato bene e in serenità tutti i giorni di questa settimana – spiega mister Incerti – e siamo pronti. Ho 23 giocatori tutti carichi e vogliosi, a prescindere da chi scenderà in campo dal primo minuto o meno. Queste sono partite secche dove si annullano i punti in classifica e le statistiche del campionato ma ci rimane la consapevolezza di quanto abbiamo fatto. In tutti gli altri gironi di Prima Categoria avremmo vinto il campionato. Se dovessimo passare questo turno incontreremmo una squadra che ha perso 6 partite. Questo fa capire la bellezza e la difficoltà del nostro girone". Incerti ha massimo rispetto per gli avversari. "Se è arrivato terzo senza aver in pratica mai perso in casa vuol dire che il Folgor Marlia ha valori importanti. Noi con loro ci abbiamo vinto all’andata alla Covetta mentre al ritorno facemmo 0 a 0 su un campo impraticabile. Hanno due difensori centrali molto forti, un centrocampo che ha dinamicità e forza fisica e davanti il vice capocannoniere Ceciarini che ha segnato 26 gol. Sono una squadra molto scorbutica".

Gianluca Bondielli