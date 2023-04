Robur un passo dalla serie C Match decisivo con il Bottegone

E’ fissato per sabato prossimo a Pistoia l’appuntamento più importante della stagione per la Robur Massa. In una sola partita le biancorosse del tecnico Massimo Ramori si giocheranno la promozione nella serie C femminile. Dopo aver battuto in casa per 3 a 2 la Pallavolo Valdelsa Larghi, le atlete massesi questo sabato sono rimaste a guardare. Si è disputata, infatti, la seconda sfida del triangolare di spareggio dedicato alle vincenti dei tre gironi toscani di serie D. La Pallavolo Valdelsa Larghi ha ospitato al Palazzetto di Colle Val D’Elsa il Progetto Volley Bottegone ed ha finito per perdere un’altra volta per 3 a 2. A questo punto chi vincerà l’ultima sfida tra Bottegone e Robur, che sono a pari punti nel gironcino, festeggerà la promozione mentre la perdente sarà costretta a partecipare ad un’ulteriore girone di spareggio che vedrà entrare in scena anche le migliori seconde e le migliori terze dei tre gironi.

Il team della ‘tartaruga sotto rete’ avrà lo svantaggio di giocare il match decisivo fuori casa ma è sicuramente in possesso delle qualità tecniche per imporsi ugualmente anche in campo avverso. Basterà anche una vittoria al tie-break.

Gianluca Bondielli