Robur Massa, vittoria in rimonta Battuto al tie break il Valdelsa

Robur Massa

3

Valdelsa Larghi

2

ROBUR MASSA: Bertozzi, Buccelli, Ferrara, Fusani B., Fusani G., Kice, Leverotti, Magnani, Margjoni, Pucci, Tazzini, Tomaino, Tornaboni, Vita. All. Ramori.

PALLAVOLO VALDELSA LARGHI: Baiano, Bianciardi, Callaioli E., Callaioli I., Ferretti, Ghiribelli, Moroni, Mugnaini, Myftari, Pasqualetti, Pettini, Picchioni, Poli, Spinelli. All. Francioli.

Arbitro: Luca Costabile.

Parziali: 25-22, 21-25, 21-25, 25-21, 16-14.

MASSA – Seppur all’ultimo tuffo, la Robur è riuscita a vincere la prima gara dello spareggio a tre per promuovere nella Serie C femminile. Le biancorosse, che hanno trionfato nel girone C, si sono scontrate alla palestra della Bertagnini contro la formazione di Colle Val d’Elsa, a sua volta vincitrice del girone B. Ne è uscito un match ad alta intensità giocato sul filo dell’equilibrio. Le “tartarughe“ di coach Ramori hanno vinto il primo set ma perso i seguenti due. Hanno, poi, avuto la forza di risollevarsi da una situazione di svantaggio pareggiando il conto ed imponendosi al tie-break terminato 16 a 14. Tutti i parziali sono stati combattutissimi con le due squadre che hanno sempre superato i 20 punti. Sabato prossimo la Valdelsa ospiterà il Progetto Bottegone, vincitore del girone A, e la Robur resterà a guardare per poi giocarsi tutto il 30 aprile a Pistoia.