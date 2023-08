Rizzollatura del ’Vitali’ Le zebre in trasferta

Mentre la Massese sta continuando la preparazione sul sintetico di Romagnano sono iniziati i lavori di rizzollatura dello stadio “Vitali”. Non si sa quanto tempo richiederà l’intervento e per questo la società bianconera si è premunita chiedendo alla Federazione di poter iniziare i propri impegni ufficiali in trasferta. In caso di indisponibilità dello stadio comunale per le gare interne si potrebbe chiedere ospitalità proprio agli impianti di Romagnano o Montignoso. Sabato, intanto, è prevista allo stadio Lunezia di Pontremoli la prima amichevole della stagione contro il Lunigiana Pontremolese, formazione che milita nel campionato di Promozione. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18:30. Giovedì 17 agosto, invece, le zebre saranno di scena sul campo di Remola contro il San Vitale Candia, fresco di promozione in Seconda Categoria.