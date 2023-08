Rita e Punto Mare sbaragliano tutti a Massa: Travolti Baracchino Rosso e Beretta

Serata di gala scoppiettante, con tanto di fuochi d’artificio, per il Torneo dei Bagni che ha decretato le ultime sue vincitrici sul campo sportivo di via Delle Pinete. La competizione "assoluta", quella riservata ai giocatori dal sedicesimo anno di età in poi, ha visto il trionfo del Bagno Punto Mare che ha travolto per 3 a 0 il Baracchino Rosso.

E’ stata una finale atipica con da una parte una squadra composta tutta da ragazzini del Ricortola e dall’altra una compagine di vecchi “volponi“ guidata dall’allenatore-giocatore Luca Della Maggiora e con punta di diamante in avanti il bomber Paolo Fusco. Il Baracchino Rosso nella fase a gironi era stato l’unico a battere il Punto Mare ma stavolta il match è andato in senso contrario. Il risultato si è sbloccato dopo soli 5’ di gioco grazie ad un gol di testa di Fazzi e una volta in vantaggio Della Maggiora e compagni hanno gestito benissimo la partita. Prima del riposo è arrivato il raddoppio di Paolo Fusco che si è liberato al tiro ed ha incrociato in rete. Nella ripresa ha calato il tris Fabio Bertelloni con un sinistro dal limite. E’ finita in tripudio per il Punto Mare che ha potuto così alzare al cielo il trofeo per il secondo anno consecutivo consegnandolo poi al proprietario del Bagno, Aristide Pitanti.

Questa la rosa della squadra vincitrice: Pucci, Della Maggiora Fusco Paolo e Pietro, Cima Federico ed Alessandro, Spallanzani Luca e Marco, Baldoni Luca e Mattia, Lazzaro, Bongiorni, Bertelloni, Carcanaj, Fazzi, Bedini, Battistini, Tazzini, Tonarelli. Nella stessa serata, prima della finale e della successiva premiazione dei "grandi", si sono svolte anche le premiazioni dei tornei giovanili. Il titolo riservato alla categoria più piccola, quella ad appannaggio delle annate 2012 e 2013, è andato al Bagno Rita che in finale si era imposto con un perentorio 6 a 0 sul Bagno Beretta. Al termine dell’evento, come detto, ci sono stati uno spettacolo pirotecnico ed anche un buffet offerto dall’organizzazione. Il torneo dei Bagni è nato da un’idea di Futbol y Pasion.

Gianluca Bondielli