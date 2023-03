Riflettori puntati su Fosdinovo-Villafranchese Il ValliZeri cerca il riscatto contro lo Spartak

La settima giornata di ritorno del campionato di Terza Categoria , che si è aperta ieri sera con le partite Salavetitia Seravezza-Gragnolese e Sporting Forte dei Marmi-Monti, prosegue nel pomeriggio di oggi, mandando in onda al “Don Rodrigo“ fra le due nobili decadute Icf Fosdinovo e Villafranchese. Fischio d’avvio fissato alle 15,30. Un derby importante sia per i lancieri che dopo la sconfitta registrata nell’ultimo turno in casa dello Spartak Apuane intendono rimettersi in piedi e confermarsi sul terzo predellino della classifica, sia per la squadra che vive all’ombra di san Francesco che nel caso di risultato pieno scavalcherebbe a quota 34 punti la formazione diretta da Lombardi. Ad ogni buon conto al di là di come andrà a finire, l’attraversata, fin qui, per entrambe le due squadre lunigianesi che ha sette turni dall’atto finale, hanno quasi tutti e due i piedi sul palco della seconda categoria, all’osservatorio risulta essere positiva. Logico attendersi partita nervosa, giocata allo spasimo. Mai come in questo momento sarà importante il risultato, perdere adesso sarebbe grave, ora come ora per entrambe, la sosta è vietata.

Il ValliZeri dopo la sconfitta (5-1) registrata in casa dei cugini della Gragnolese, questo pomeriggio, dalle 15, al “Tolaro“ contro lo Spartak Apuane è chiamato all’immediato riscatto. "È doveroso provarci – ha detto alla vigilia il team manager Rubini –, soprattutto dopo quanto registrato in casa dei cugini del Castel dell’Aquila". A Remola, ore 14,30 il San Vitale è impegnato a sbrigare la pratica Sporting Marina. Il turno si conclude lunedì sotto la luce artificiale allo stadio “Del Freo“, calcio d’avvio fissato alle 20,15, con la capolista Montignoso opposta alla giovane pattuglia del Pontremoli. Va da sé che i primi della classe, nutrono i soliti progetti, quindi per niente intenzionati a regalare petali di rosa.