Ricortola e Mulazzo sperano ancora Ma per i lunigianesi è un lumicino

’Sostanza’ unica dea. La classifica voleva tre mattoni: missione compiuta. Tutto il resto vale zero di questi tempi. Il Ricortola reduce da tre vittorie consecutive (Navacchio, Mulazzo e Monzone) non poteva concedersi pause: non battere il Pontasserchio sarebbe stato un salto di catena tale da compromettere la volata finale. In riva all’Arno batte forte il cuore neroverde. Serviva, soprattutto, quello. I due fatti della giornata, che potrebbero spianare la corsa al primato in solitaria per la squadra diretta da Alessandro Fini, si sono verificati proprio nel giorno della caduta della reginetta La Cella, a 180’ minuti dalla fine della regular season, sopra di due punti ai neroverdi che aspettano la visita del Lido di Camaiore e poi vanno sul campo del retrocesso Bosco; al contrario i pisani aspettano l’arrivo del Pontasserchio per chiudere nel big match che li vedrà protagonisti sul campo (pessimo) del Mulazzo. Stiamo assistendo a un campionato folle. Senza tregue, senza certezze. Serra le mascelle sulla classifica della Seconda categoria il Mulazzo che si aggrappa a numeri scortesi, ma non definitivi. C’è spazio per una speranza lieve, purché gli altri (La Cella e Ricortola) frenino. Difficile, molto, ma non impossibile. Per il secondo posto invece ci sono più speranze anche se il Mulazzo, che cerca di riemergere, ha una partità in più ed è costretto a sperare nelle cadute altrui.

Ebal.