Revival bianconero a Massa: i campioni dell'82-83

Grande revival bianconero al Ristorante Margherita di Tonfano dove a 40 anni di distanza si sono ritrovati i protagonisti della Massese targata 1982-1983 che vinse il campionato Interregionale. Una squadra fortissima, costruita per vincere, nella quale militavano grandi nomi come Chiarugi, Speggiorin, Zecchini, Ulivieri, Redomi, Donatini e Podestà ma anche tanti ragazzi massesi di belle speranze che poi spiccarono il volo come Mussi, Rocca e Vitaloni. Era la Massese dell’imprenditore del marmo Domenico Bertoneri che proprio quell’anno la rilevò dal fallimento. La storia narra che una sera al Bar Battistini l’amico Sergio Lapi gli chiese: "O Domé perché tu ne piglie la Massese?". Da lì nacque la nuova epopea bianconera, subito vincente. Nonostante lo squadrone, comunque, non fu un anno facile. Il tecnico massese Umberto Lembi subì due sconfitte consecutive e venne esonerato. Ad interim sulla panchina bianconera si sedette proprio Lapi che ottenne 5 vittorie consecutive. Il popolare "Poppi" in un’intervista si fece scappare un "E ora voglio vedere chi mi manda via?". Il fumantino Bertoneri lo prese in parola e dopo il pareggio di Fucecchio lo sostituì subito con Lido Vieri. La squadra nel girone d’andata rimase 8 partite senza prendere gol. "Non fu tutto rose e fiori – ricorda, però, il portierone Giorgio Rocca -. Potevamo vincere il campionato in anticipo ma forse un po’ di supponenza ci portò a qualche battuta d’arresto imprevista come quella a Sansovino alla penultima giornata contro una squadra in zona retrocessione. Alla rimpatriata hanno partecipato quasi tutti i calciatori tranne quei pochi che sono stati fermati da impegni come mister Vieri o i vari Battistini, Coluccini, Devoti, Speggiorin, Vitaloni e Zecchini. Questi i presenti. Roberto Mussi, Marco Rebughini, Riccardo Guidugli, Nerio Ulivieri, Riccardo Del Francia, Renzo Redomi, Giovanni Maccabruni, Massimo Bertoneri (figlio del presidente), Giorgio Rocca, Gianluca Giuntini, Marco Bigarani, Luigi Podestà, Aurelio Andreazzoli; accosciati da sx Piero Donatini, Pier Paolo Gozzani, Luciano Chiarugi, Giovanni Grassi (massaggiatore).

Gianluca Bondielli