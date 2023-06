Ratti sigla la rete vincente Il ’Torneo Forte dei Marmi’ è del San Marco Avenza

forte dei marmi

FORTE DEI MARMI: Arrighi, Mazzei (30’ st Battelli), Di Foggia, Marcucci, Palla, Cardillo, Alberti, Vatteroni (25’ st De Angeli), Mosti C., Alieny (57’ Bianchi), Mosti N. (12’ st Cozzani). A disp. Tenerani. All. Casini.

SAN MARCO AVENZA: Giromini, Bernuzzi, Lorenzoni (1’ st Ratti), Pierdominici (1’ st Granai), Costi, Pasquini, Cacciatori, Guidi, Basile (30’ st Grassi), Donati, Santini. A disp. Andreani, Rovani, Molini, Lagomarsini, Petriccioli. All. Iovinella.

Arbitro: Menchini di Viareggio.

Marcatori: 25’ st. Ratti.

Avenza – Ha chiuso la stagione in bellezza la formazione Juniores della San Marco Avenza che si è aggiudicata il Torneo Città Forte dei Marmi 2023 battendo in finale proprio la formazione di casa contro cui aveva perso nelle qualificazioni. Il gol vittoria è stato siglato dal subentrato Ratti che è stato lesto a ribadire in rete una punizione dal limite dell’area di Donati che era stata respinta. Vittoria meritata da parte degli avenzini di mister Francesco Iovinella che nell’arco dei 70 minuti (le partite erano di durata ridotta: due tempi da 35 minuti n.d.r.) si sono dimostrati superiori ai padroni di casa che avevano l’attenuante dell’assenza di tre pedine importanti come Sacchini, Pieraccioli e Fani. Per i rossoblu questo successo ottenuto nell’ultimo impegno federale va a corroborare quanto di buono era già stato fatto in campionato. La San Marco Avenza, al suo primo anno nella difficile rassegna Regionale Elite, è riuscita, infatti, ad ottenere brillantemente la salvezza staccando di 5 punti la quintultima del girone.

Il prossimo anno la formazione Under 19 lavorerà ad ancor più stretto contatto con la prima squadra, impegnata nel campionato di Promozione, sia per quanto riguarda le metodologie di allenamento che il coinvolgimento dei ragazzi. La politica della società presieduta da Samuele Calcagno è sempre più improntata sulla valorizzazione dei giovani del vivaio in modo da potersi creare in casa i giocatori del futuro.

Per questo si è provveduto ad un forte potenziamento di tutto il settore giovanile attraverso la ricerca di figure di primo piano sia a livello dirigenziale che tecnico. L’obiettivo è di mantenere i giovani atleti al centro del progetto mettendoli nelle migliori condizioni possibili per esprimersi al massimo grazie alla presenza di istruttori qualificati, una rete capillare di tecnici e figure professionali competenti ed un centro sportivo funzionale ed accogliente.