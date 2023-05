Rari Nantes Massa, i pesciolini di Perry Quintavalle in passerella a Massarosa e alla Spezia

Stanno iniziando a intensificare i propri impegni le piccole “furie rosse“ della società Rari Nantes Massa che in pratica ogni weekend sono impegnate in gare allestite negli impianti natatori limitrofi. A fine mese i giovanissimi atleti allenati dal decano Perry Quintavalle sono scesi in acqua nella piscina comunale di Massarosa. La dozzina di “cuffiette“ rosse era formata da Gianni Agostini (classe 2015), Edoardo Baccei (classe 2014), Camilla Baria (classe 2014), Gemma Battini (classe 2016), Edoardo Carmassi (classe 2014), Alice Cocolli (classe 2013), Sofia De Meo (classe 2015), Ettore Orsini (classe 2015), Gemma Ricci (classe 2016), Lorenzo Ricci (classe 2014), Giole Vatinno (2015) e la più piccola della covata ovvero Lucia Zaccagnini (classe 2017). Tutti i portacolori del circolo natatorio massese hanno gareggiato nella gara di stile libero sulla distanza dei 50 metri. Soltanto le tre atlete più piccole (Gemma Battini, Gemma Ricci e Lucia Zaccagnini) si sono misurate sulla distanza ridotta dei 25 metri.

Nel fine settimana seguente la Rari Nantes Massa è stata protagonista, invece, alla piscina “2 giugno“ alla Spezia dove il gruppetto dei partecipanti è stato ancora più corposo visto che si uniti agli altri anche Amanda Bigarani (classe 2016) e Sofia Giuseppini (classe 2012), entrambe all’esordio. Il tecnico Quintavalle ha grande esperienza nell’appassionare i bambini a questo bellissimo e salutare sport e nell’ottenere grandi risultati a livello sportivo