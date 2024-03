Raduno Mercoledì 3 aprile al “Duilio Boni“ (ore 14,45). I nomi degli Allievi convocati dal selezionatore Tavarini

La Commissione Tecnica diretta dal selezionatore degli allievi Alessandro Tavarini ha reso noti i nominativi dei calciatori convocati per mercoledì 3 aprile 2024 ore 14.45, in via Fosdinovo a Fossone sul rettangolo di gioco del “Duilio Boni“ per partecipare ad una gara di allenamento al fine di formare la rappresentativa che parteciperà al "XXXIII Trofeo Toscana - IX Torneo Regionale Marco Orlandi". Questi i convocati. Carrarese Giovani: Umberto Danesi, Simone D’Agostinis, Edoardo Micheli, Francesco Maria Rossi. LunigianaPontremolese: Pietro D’Aleo, Arthur Ghiselli, Jasin Et Toumi, Giacomo Guelfi, Andrea Matellini. Montignoso: Alessandro Curcio, Claudio Fazio, Cosimo Nieddu Zoppi, Diego Noletti, Alessandro Ridolfi, Federico Giorgieri. Ricortola: Federico Bernardini, Nicolas Montagner, Giacomo Nicoletti. San Marco Avenza: Leonardo Franceschini, Mattia Gilioli, Samuele Ismari, Michele Scopis.

La segreteria della Figc Provinciale diretta da Giuliano Ratti ricorda alle società a inviare coapia del certificato di idoneità sportiva in corso di validità e di avvisare in caso di infortuni, malattie o assenze via mail o allo 0585/857511. Nel caso di ulteriori necessità è possibile telefonare al numero 324 58.93.050 (Vangeli Roberto).