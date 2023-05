Rabbia Romagnano Il salto di categoria legato ai ripescaggi

Per il secondo anno consecutivo i playoff di Prima Categoria hanno lasciato l’amaro in bocca al Romagnano. Nella passata stagione gli amaranto avevano perso in casa la semifinale con l’Academy Porcari ma stavolta l’eliminazione fa ancora più male perché è arrivata nella finalissima. Dopo il successo nella finale del girone contro il Folgor Marlia mancava più uno step ai ragazzi di Massimiliano Incerti per ipotecare il passaggio di categoria ed invece il 2 a 0 rimediato domenica in “Banditella“ contro il Massa Valpiana ha frustrato ogni ambizione. Il Romagnano rimarrà nella griglia per i ripescaggi ma non nella prima fascia e questo, visto anche la riduzione dei gironi di Promozione che scenderanno a tre, renderà quasi impossibile una chiamata.

Il match di Livorno, seppur giocato ampiamente al di sotto delle possibilità, lascia tantissime recriminazioni. La squadra di Massa Marittima lo ha interpretato meglio ma ha goduto anche di alcuni innegabili episodi a favore. Il rigore che ha sbloccato il risultato in primo luogo è parso molto generoso mentre al Romagnano è stato annullato per fuorigioco il gol del pareggio di Gabriele Doretti che le riprese filmate hanno dimostrato essere regolare. Nel recupero, infine, la clamorosa traversa interna colpita da Francesco Della Pina (nella foto) ha fatto capire che per i leoni era davvero una domenica stregata.

Gianluca Bondielli