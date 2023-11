Pugilistica in evidenza con Vittorio Prencipe. Battuto Ingaggiato

Una vittoria e una sconfitta per gli atleti della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ che alla Dogali sono saliti sul ring per gli incontri della prima giornata della riunione di boxe organizzata alla Dogali dalla società di via Cattaneo in sostituzione delle finali dei campionati regionali Elite, volati a Lucca per la inagibilità del pubblico pagante alla stessa Dogali. Per i gialloazzurri Vittorio Prencipe (School boys, 47 kg., insegnante Cristian Prencipe) ha vinto ai punti contro Federico Ingaggiato (Pugilistica Lucchese); mentre Elia Alpini (Junior 73 kg., insegnante Michele Terenzoni) ha perso ai punti contro Daniel Landini (Luminati Sesto Fiorentino).

Negli altri match della giornata Bryan Francesconi (Giuliano Borgo a Mozzano) batte ai punti Leonardo Massetti (San Giovanni Firenze) nella categoria youth 64, kg.; Cristian Cardillo (Tf Garuda Pistoia) si impone ai punti su Lucio Lo Franco (Nicchi Arezzo) negli Youth, 67 kg.; Francesco Pintus (Tf Garuda Pistoia) vince ai punti con Lorenzo Vezzoni (Pietrasanta) negli school boys, 48 kg.; Fleury Rukamura (Giuliano Borgo a Mozzano) vince per VRSC (intervento arbitrale) contro Federico Bertuccelli (Massese) negli School boys, 54 kg.; Alessandro Bramerini (Mens Sana Siena) si impone ai punti su Lorenzo Fedi (Giuliano Borgo a Mozzano) negli Junior, 57 kg.

ma.mu.