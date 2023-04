Pugilistica fucina di giovani talenti Lazri e Amoruso puntano al tricolore

di Gianluca Bondielli

Altri due giovani boxeur della Pugilistica Massese “studiano“ per diventare campioni italiani nelle categorie giovanili. Deny Lazri nella categoria di peso dei 52 kg e Alessandro Amoruso in quella dei 60 kg parteciperanno, infatti, a partire da oggi a Roseto degli Abruzzi alla prima fase dei campionati italiani di Boxe della categoria Junior che proseguirà anche nelle giornate successive. I due promettenti pugili della società di via del Patriota si sono guadagnati l’accesso a questa importante kermesse giovanile del pugilato tricolore superando a pieni voti la fase regionale.

Lazri ha centrato la qualificazione dopo aver battuto in finale nel torneo Nepi il fiorentino Niccolò Feducci. Amoruso ha conquistato il pass per la fase nazionale aggiudicandosi il titolo regionale dei 60 kg nell’edizione dei campionati toscani che si è svolta nei giorni scorsi a Carrara. In particolare Alessandro si è imposto ai punti in semifinale sul livornese Diego Ponzolini, portacolori della Spes Fortitude, e ha battuto in finale l’altro labronico Gabriel Ceccherini della Boxe Salvemini. Il buon inizio di stagione della Pugilistica Massese è stato suggellato dalla serie di vittorie prestigiose colte in una trasferta a Carpi dove ha fatto esordire Federico Bertuccelli e Matteo Rivieri e colto il successo sempre con Amoruso e Lazri e ancora con Francesco Etna, Medhi Guefai, Edoardo Furia e Thomas Bertozzi.

Tutte le affermazioni sono arrivate contro avversari emiliani di buon livello. Sfortunata è stata la prova del Peso Massimo Leonardo Giovannelli che, impegnato nel Torneo delle Cinture, ha dovuto arrendersi per un infortunio muscolare dopo un primo round ben disputato. La Pugilistica Massese, insomma, continua a tenere alto il nome di Massa a 360 gradi, anche nella boxe giovanile.