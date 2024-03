Promozione. San Marco alle prese con l’ostico Viareggio per provare il ’colpaccio’

Trasferta proibitiva per la San Marco che questo pomeriggio (ore 15) nel campionato di Promozione è impegnata a Viareggio, in casa della capolista. Sono quelle partite che a livello di stimoli si preparano da sole. Oltretutto i rossoblù hanno ancora in corpo da smaltire un po’ della rabbia sportiva derivante dallo scellerato pareggio di domenica contro il Luco. Alla Covetta conducevano 2 a 0 al 78’ e si sono fatti riprendere nel quarto d’ora finale. Dispiace perché i due punti persi avrebbero rappresentato un bel passo avanti verso la salvezza diretta che sembra in ogni caso ormai "apparecchiata". Per la sfida al Viareggio il tecnico David Alessi non dovrebbe avere particolari problemi di formazione visto che alla rifinitura di ieri hanno partecipato tutti gli effettivi compreso il terzino Luca Franzoni che aveva saltato le ultime due gare per un infortunio muscolare. Il Viareggio è un ostacolo difficile ma non insormontabile come testimoniato anche dai risultati ottenuti dai bianconeri versiliesi nel girone di ritorno in cui hanno collezionato 4 vittorie ma anche 3 sconfitte di cui l’ultima la domenica passata contro la Real Cerretese. La San Marco Avenza da parte sua ha all’orizzonte anche la semifinale di Coppa di Promozione in programma mercoledì 20 marzo in gara secca a Firenze contro il Centro Storico Lebowski ma deve cercare di concentrarsi prima su queste due insidiose gare di campionato contro Viareggio e Pietrasanta.