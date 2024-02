Promozione Oggi alle ore 15 al “Paolo Deste“ Esame Castelnuovo per la San Marco Alessi ritrova Conti

Il quintultimo posto in classifica non lascia ancora tranquilla la San Marco Avenza che pure a oggi sarebbe salva per la forbice di 11 punti che la separa dalla penultima. Sarebbe importante, quindi, per i ragazzi allenati da David Alessi riuscire a sfruttare questo turno interno infrasettimanale per mettere altro fieno in cascina. Di fronte troveranno un altro temibile avversario di alta classifica. Dopo il Lampo Merieden è il turno del Castelnuovo Garfagnana che questo pomeriggio alle ore 15 scende al Paolo Deste. I gialloazzurri garfagnini domenica hanno battuto la Real Cerretese terza in classifica issandosi al quarto posto grazie ad un girone di ritorno sinora ottimo che li vede ancora imbattuti.

In casa avenzina rientra il regista Conti (nella foto) dalla squalifica ma si è perso Aliboni, uscito domenica nella ripresa per un colpo alla caviglia. Sono da verificare, invece, i rientri di Pasciuti e Donati. Il centrocampista ex Carpi e Carrarese dovrà valutare se l’affaticamento all’adduttore è passato mentre il giovane attaccante classe 2004, sempre coi punti in testa, probabilmente si accomoderà in panchina. La defezione dell’ultim’ora potrebbe essere quella dell’albanese Shqypi, fermato ieri mattina dalla febbre, a meno di un recupero lampo.